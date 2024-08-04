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«Ахмат» — «Локомотив»: стартовые составы команд на матч 3-го тура РПЛ

«Ахмат» — «Локомотив»: стартовые составы команд на матч 3-го тура РПЛ
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Сегодня, 4 августа, состоится матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся грозненский «Ахмат» и московский «Локомотив». Игра пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра встречи выступит Артём Чистяков. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

МИР Российская Премьер-лига . 3-й тур
04 августа 2024, воскресенье. 20:30 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стали известны стартовые составы команд:

«Ахмат»: Шелия, Адамов, Богосавац, Шатара, Гандри, Камилов, Бериша, Садулаев, Диванович, Ковачев, Камило.

«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Самошников, Сильянов, Фассон, Ньямси, Баринов, Карпукас, Батраков, Воробьёв, Пиняев.

После двух матчей чемпионата России грозненский клуб набрал два очка и занимает 12-е место. «Локомотив» после аналогичного количества игр заработал три очка и располагается на восьмой строчке.

В первом круге минувшего сезона Российской Премьер-Лиги железнодорожники обыграли «Ахмат» со счётом 2:1. Во втором круге «Локомотив» обыграл грозненский клуб со счётом 2:0.

Календарь матчей РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
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