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«Динамо» Мх — «Пари НН»: стартовые составы команд на матч 3-го тура РПЛ

«Динамо» Мх — «Пари НН»: стартовые составы команд на матч 3-го тура РПЛ
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Сегодня, 4 августа, состоится матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся махачкалинское «Динамо» и «Пари Нижний Новгород». Игра пройдёт на стадионе «Анжи-Арена» (Каспийск). В качестве главного арбитра встречи выступит Ян Бобровский. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

МИР Российская Премьер-лига . 3-й тур
04 августа 2024, воскресенье. 20:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд:

«Динамо» Махачкала: Волк, Алибеков, Шумахов, Пальцев, Кагермазов, Глушков, Крачковский, Сундуков, Сердеров, Магомедов, Касинтура.

«Пари Нижний Новгород»: Медведев, Тихий, Каккоев, Гоцук, Боженов, Стаматов, Калинский, Глейзер, Веснер Тичич, Ожегович, Зе Турбо.

Махачкалинское «Динамо» занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав два очка. «Пари НН» не удалось заработать ни одного очка, команда располагается на 15-й строчке.

В минувшем туре Российской Премьер-Лиги «Динамо» сыграло вничью с «Краснодаром» (0:0). «Пари НН» проиграл ЦСКА со счётом 0:3.

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