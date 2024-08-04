«Сочи» одержал первую победу в новом сезоне Первой лиги, обыграв «Шинник»

Завершился матч 4-го тура нового сезона Мелбет Первой лиги, в котором встречались ярославский «Шинник» и «Сочи». Команды играли на стадионе «Шинник» в Ярославле. Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Антон Фролов из Москвы. «Сочи» одержал победу в матче со счётом 2:0.

На 18-й минуте забил защитник «Сочи» Марсело Алвес, реализовав пенальти. На 55-й минуте нападающий «Сочи» Руслан Барт установил окончательный счёт в матче — 2:0.

«Сочи» благодаря этой победе поднялся на 11-е место в турнирной таблице Первой лиге, имея в своём активе четыре очка после четырёх матчей. «Шинник» занимает последнее место: команда не набрала ни одного очка в первых четырёх матчах нового сезона. Турнирную таблицу возглавляет тульский «Арсенал», который набрал девять очков и имеет одну игру в запасе.