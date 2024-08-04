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«Краснодар» и «Факел» не смогли отметиться голами в матче 3-го тура РПЛ

Завершился матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались воронежский «Факел» и «Краснодар». Игра проходила на стадионе «Центральный стадион профсоюзов» в Воронеже. В качестве главного арбитра встречи выступал Алексей Сухой. Игра закончилась без забитых голов, счёт — 0:0.

На 74-й минуте забитым мячом отметился полузащитник воронежцев Дилан Мертенс, но VAR отменил гол из-за того, что мяч вышел за пределы поля.

«Краснодар» занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала три очка за три матча. «Факел», заработав одно очко, располагается на 14-й строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого девять очков за три игры.

В первом круге минувшего сезона Российской Премьер-Лиги команды сыграли вничью со счётом 0:0. Во втором круге «быки» одержали победу со счётом 2:0.