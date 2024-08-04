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«Краснодар» сыграл вничью со счётом 0:0 во втором матче подряд

«Краснодар» сыграл вничью со счётом 0:0 во втором матче подряд
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«Краснодар» сыграл вничью с «Факелом» со счётом 0:0 в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги. Таким образом, «Краснодар» завершает второй матч РПЛ подряд со счётом 0:0.

МИР Российская Премьер-лига . 3-й тур
04 августа 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
0 : 0
Краснодар
Краснодар

В предыдущем матче чемпионата России подопечные Мурада Мусаева не смогли обыграть махачкалинское «Динамо» — 0:0.

«Краснодар» занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала три очка за три матча. «Факел», заработав одно очко, располагается на 14-й строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого девять очков за три игры.

В первом круге минувшего сезона Российской Премьер-Лиги команды сыграли вничью со счётом 0:0. Во втором круге «быки» одержали победу в матче со счётом 2:0.

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