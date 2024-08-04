«Краснодар» повторил свой антирекорд на старте нового сезона РПЛ

«Краснодар», сыграв вничью в матче 3-го тура РПЛ с «Факелом» (0:0), повторил свой антирекорд по забитым мячам после трёх стартовых туров чемпионата России.

Подопечные Мурада Мусаева забили один гол за три матча. Последний раз столько «Краснодар» забивал в первых трёх играх в сезоне-2015/2016.

«Краснодар» занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала три очка за три матча. «Факел», заработав одно очко, располагается на 14-й строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого девять очков за три игры.

В первом круге минувшего сезона Российской Премьер-Лиги команды сыграли вничью со счётом 0:0. Во втором круге «быки» одержали победу в матче со счётом 2:0.