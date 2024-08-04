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«Нефтехимик» с минимальным счётом обыграл «Ротор» в 4-м туре Первой лиги

«Нефтехимик» с минимальным счётом обыграл «Ротор» в 4-м туре Первой лиги
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Завершился матч 4-го тура нового сезона Мелбет Первой лиги, в котором встречались «Нефтехимик» и волгоградский «Ротор». Команды играли на стадионе «Нефтехимик» в Нижнекамске. Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавляла Вера Опейкина из Сочи. «Нефтехимик» одержал победу в матче со счётом 1:0.

Россия — Мелбет Первая лига . 4-й тур
04 августа 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
1 : 0
Ротор
Волгоград
1:0 Джамилов – 3'    

На третьей минуте полузащитник нижнекамцев Султан Джамилов отметился голом, который остался единственным в матче.

«Нефтехимик» благодаря этой победе поднялся на второе место в турнирной таблице Первой лиги, имея в своём активе девять очков после четырёх матчей. «Ротор» остался на 10-й строчке: команда набрала четыре очка в первых четырёх матчах нового сезона. Турнирную таблицу возглавляет тульский «Арсенал», который набрал девять очков и имеет одну игру в запасе.

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