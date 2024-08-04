Главный тренер «Ахмата» оценил стартовый состав «Локомотива» на очный матч РПЛ

Главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев перед матчем 3-го тура РПЛ с «Локомотивом» оценил стартовый состав команды соперника. Матч состоится сегодня, 4 августа, начало в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Мы предполагали такой состав у «Локомотива». Есть примерное понимание, как соперник будет играть. Это достаточно быстрая команда. Даже атакуя, мы должны быть осторожны», — сказал Адиев в эфире «Матч ТВ».

После двух туров чемпионата России грозненский клуб набрал два очка и занимает 12-е место. «Локомотив» после аналогичного количества матчей заработал три очка и располагается на восьмой строчке.

В первом круге минувшего сезона Российской Премьер-Лиги железнодорожники обыграли «Ахмат» со счётом 2:1. Во втором круге «Локомотив» победил грозненский клуб со счётом 2:0.