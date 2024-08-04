Тренер «Факела» Черевченко рассказал, что доволен ничьей с «Краснодаром»

Главный тренер «Факела» Игорь Черевченко высказался о матче с «Краснодаром» в 3-м туре Российской Премьер-Лиги.

— Сыграли «на ноль» — это позитивный момент. Были хорошие атаки, к сожалению, не завершили. Мастерства не хватает или что… Забили же, но не засчитали. Не знаю, как не засчитали, если мяч был в воздухе. Зоркий глаз какой‑то увидел.

— Был хороший стоп‑кадр.

— Был, да? Значит, правильно всё.

— В первом тайме показалось, что «Факел» выбрал строго оборонительную тактику. Какая была задача?

— 90 минут нельзя сидеть на одной половине. Разные задачи были и в обороне, и в атаке.

— Во втором тайме больше получалось контролировать мяч, что изменилось?

— Изменился контроль мяча. Перестали высоко встречать команду соперников.

— Многих удивил выход Аппаева. Значит ли это, что «Факелу» сегодня нужна была только победа?

— Победа всем нужна. Конечно, если выпускаем второго нападающего, значит, хотели взять три очка дома.

— Чем довольны больше — игрой или результатом?

— Результатом точно доволен, при любой игре — хорошей и плохой — есть позитивные моменты и негативные, — сказал Черевченко в эфире «Матч ТВ».