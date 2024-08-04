«Краснодар» впервые за 14 лет не смог одержать победу в стартовых трёх матчах РПЛ

«Краснодар» сыграл три первых матча нового сезона РПЛ вничью. Таким образом, «быки» впервые за 14 лет не смогли одержать победу.

В матче 1-го тура «Краснодар» не смог обыграть «Ахмат» (1:1). В следующем туре подопечные Мурада Мусаева потеряли очки в домашней игре с махачкалинским «Динамо», которая завершилась со счётом 0:0. В 3-м туре «быки» сыграли вничью со счётом 0:0 с «Факелом».

Подопечные Мурада Мусаева забили один гол за три матча. Последний раз столько «Краснодар» забивал в первых трёх играх в сезоне-2015/2016.

«Краснодар» занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала три очка за три матча. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого девять очков за три игры.