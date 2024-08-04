«Ахмат» — «Локомотив»: Ньямси удвоил преимущество красно-зелёных

В эти минуты идёт матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются грозненский «Ахмат» и московский «Локомотив». Игра проходит на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра встречи выступает Артём Чистяков. Матч начался в 20:30 мск.«Локомотив» выигрывает со счётом 2:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На восьмой минуте открыл счёт в матче нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Воробьёв, реализовав пенальти, назначенный за фол против защитника красно-зелёных Ильи Самошникова. На 17-й минуте забил защитник «Локомотива» Жерзино Ньямси, замкнув головой подачу со штрафного, которую выполнил полузащитник Алексей Батраков.

После двух матчей чемпионата России грозненский клуб набрал два очка и занимает 12-е место. «Локомотив» после аналогичного количества игр заработал три очка и располагается на восьмой строчке.

В первом круге минувшего сезона Российской Премьер-Лиги железнодорожники обыграли «Ахмат» со счётом 2:1. Во втором круге «Локомотив» обыграл грозненский клуб со счётом 2:0.