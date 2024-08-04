Ринат Билялетдинов высказал мнение, почему Максим Глушенков не пригодился «Спартаку»

Бывший тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов высказался об игре нападающего «Зенита» Максима Глушенкова.

– Бывает так, что нужный винтик в механизме появился – и заработало. Конечно, в других клубах его тоже хотели раскрыть, но убери некоторых партнёров – и изменится конструкция игры. Кажется, вроде ничего не поменялось, но изменился стиль команды и её подход в атакующих действиях.

– Почему не пригодился в «Спартаке»?

– Не забудьте возрастную категорию. Вполне возможно, что сработал именно этот фактор. Игрок впитывал в себя и вот начал выдавать. Сам он ещё был в стадии развития. Хотя он и сейчас продолжает в этой стадии пребывать. Игрок всегда развивается, если не останавливается сам.

– Если не начнётся звёздная болезнь, что ждёт Максима?

– Соперники будут пытаться его нейтрализовать, будут смотреть, изучать, а он будет развиваться. Интересно будет за этим посмотреть. Одно из его достоинств – это умение наказывать соперников за ошибки, – приводит слова Билялетдинова Metaratings.

Напомним, 25-летний Глушенков перешёл в стан сине-бело-голубых из «Локомотива» этим летом и стал первым футболистом в истории «Зенита», который забил восемь голов в своих пяти стартовых матчах за петербургский клуб. Контракт игрока рассчитан до лета 2028 года и имеет опцию продления ещё на сезон.