Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Жерзино Ньямси забил дебютный мяч за «Локомотив»

Жерзино Ньямси забил дебютный мяч за «Локомотив»
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Локомотива» Жерзино Ньямси забил второй мяч своей команды в игре 3-го тура РПЛ с «Ахматом», замкнув головой подачу со штрафного, которую выполнил полузащитник Алексей Батраков. Таким образом, Ньямси забил дебютный мяч за «Локомотив». «Локомотив» выигрывает со счётом 2:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

МИР Российская Премьер-лига . 3-й тур
04 августа 2024, воскресенье. 20:30 МСК
Ахмат
Грозный
Перерыв
0 : 3
Локомотив М
Москва
0:1 Воробьёв – 7'     0:2 Ньямси – 17'     0:3 Ньямси – 36'    

На восьмой минуте открыл счёт в матче нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Воробьёв, реализовав пенальти, назначенный за фол против защитника красно-зелёных Ильи Самошникова.

Жерзино Ньямси перешёл в «Локомотив» этой зимой из французского «Страсбурга» за € 3,5 млн. В прошлом сезоне он сыграл девять матчей за клуб во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. В новом сезоне игрок сыграл во всех трёх официальных матчах «Локомотива». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4,5 млн.

Материалы по теме
Жерзино Ньямси поделился впечатлениями от пребывания в «Локомотиве» и России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android