Жерзино Ньямси забил дебютный мяч за «Локомотив»

Защитник «Локомотива» Жерзино Ньямси забил второй мяч своей команды в игре 3-го тура РПЛ с «Ахматом», замкнув головой подачу со штрафного, которую выполнил полузащитник Алексей Батраков. Таким образом, Ньямси забил дебютный мяч за «Локомотив». «Локомотив» выигрывает со счётом 2:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На восьмой минуте открыл счёт в матче нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Воробьёв, реализовав пенальти, назначенный за фол против защитника красно-зелёных Ильи Самошникова.

Жерзино Ньямси перешёл в «Локомотив» этой зимой из французского «Страсбурга» за € 3,5 млн. В прошлом сезоне он сыграл девять матчей за клуб во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. В новом сезоне игрок сыграл во всех трёх официальных матчах «Локомотива». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4,5 млн.