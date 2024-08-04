Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Видеообзор разгромной победы ЦСКА над «Оренбургом» в матче 3-го тура РПЛ

Видеообзор разгромной победы ЦСКА над «Оренбургом» в матче 3-го тура РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 4 августа, состоялся матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались ЦСКА и «Оренбург». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону). Стартовый свисток прозвучал в 15:30 мск. Игра закончилась со счётом 5:1 в пользу армейцев.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Видео доступно на YouTube-канале CSKA TV.

У хозяев голами отметились Тамерлан Мусаев, Игорь Дивеев (дубль), Иван Обляков и Келлвен. Гости ответили точным ударом Дмитрия Рыбчинского.

В прошлом сезоне чемпионата России команды провели между собой два матча. Обе встречи завершились вничью с одинаковым счётом — 1:1. Также команды дважды сыграли друг с другом на групповом этапе Фонбет Кубка России. В обоих матчах победу одержали футболисты ЦСКА (6:0 и 3:1).

Материалы по теме
Обляков — о разгромной победе ЦСКА над «Оренбургом»: не скажу, что сегодня всё получалось
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android