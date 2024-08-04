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«Ахмат» — «Локомотив»: Ньямси оформил дубль и довёл счёт до разгромного

«Ахмат» — «Локомотив»: Ньямси оформил дубль и довёл счёт до разгромного
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В эти минуты идёт матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются грозненский «Ахмат» и московский «Локомотив». Игра проходит на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра встречи выступает Артём Чистяков. Матч начался в 20:30 мск. «Локомотив» выигрывает со счётом 3:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

МИР Российская Премьер-лига . 3-й тур
04 августа 2024, воскресенье. 20:30 МСК
Ахмат
Грозный
Перерыв
0 : 3
Локомотив М
Москва
0:1 Воробьёв – 7'     0:2 Ньямси – 17'     0:3 Ньямси – 36'    

На восьмой минуте открыл счёт в матче нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Воробьёв, реализовав пенальти, назначенный за фол против защитника красно-зелёных Ильи Самошникова. На 17-й минуте забил защитник «Локомотива» Жерзино Ньямси, замкнув головой подачу со штрафного, которую выполнил полузащитник Алексей Батраков. На 36-й минуте Ньямси оформил дубль с передачи Батракова.

После двух матчей чемпионата России грозненский клуб набрал два очка и занимает 12-е место. «Локомотив» после аналогичного количества игр заработал три очка и располагается на восьмой строчке.

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