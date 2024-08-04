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«Фейеноорд» выиграл Суперкубок Нидерландов, победив ПСВ в матче с восемью голами

«Фейеноорд» выиграл Суперкубок Нидерландов, победив ПСВ в матче с восемью голами
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Завершился матч за Суперкубок Нидерландов между ПСВ и «Фейеноордом». Игра проходила на стадионе «Филипс» в Эйндховене. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Йеруном Мансхотом. Победу одержал «Фейеноорд» со счётом 4:4, 4:2 пен.

Суперкубок Нидерландов 2024 . Финал
04 августа 2024, воскресенье. 19:00 МСК
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
Окончен
4 : 4
2 : 4
Фейеноорд
Роттердам
1:0 Ланг – 9'     1:1 Хименес – 29'     1:2 Ниувкоп – 33'     2:2 Л. де Йонг – 48'     2:3 Хименес – 54'     3:3 Тиль – 65'     3:4 Миламбо – 72'     4:4 Л. де Йонг – 80'    

На девятой минуте счёт в матче открыл нападающий ПСВ Ноа Ланг, которому ассистировал полузащитник Жоан Бакайоко. На 29-й минуте нападающий «Фейеноорд» Сантьяго Хименес сравнял счёт с пенальти. Через четыре минуты защитник Барт Ниувкоп вывел «Фейеноорд» вперёд. Ему ассистировал Хименес.

В начале второго тайма ПСВ сравнял счёт: забил нападающий Люк де Йонг. На 53-й минуте Сантьяго Хименес вновь забил с пенальти. На 65-й минуте вновь восстановил равновесие в счёте полузащитник ПСВ Гус Тиль, ранее выступавший за московский «Спартак». На 72-й минуте забил полузащитник «Фейеноорда» Антони Миламбо. На 80-й минуте Люк де Йонг реализовал пенальти — 4:4. В серии послематчевых пенальти сильнее оказались футболисты «Фейеноорда».

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