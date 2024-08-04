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«Акрон» пригласил серебряных медалисток ОИ-2024 Андрееву и Шнайдер на матчи клуба

«Акрон» пригласил серебряных медалисток ОИ-2024 Андрееву и Шнайдер на матчи клуба
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«Акрон» пригласил серебряных призёров Олимпийских игр — 2024 российских теннисисток Мирру Андрееву и Диану Шнайдер на матчи команды в национальных турнирах.

«Мы поздравляем Диану Шнайдер и Мирру Андрееву с серебром Олимпийских игр. Это большое достижение, которое навсегда останется в памяти болельщиков и любителей тенниса.

Приглашаем теннисисток и их тренерский штаб, а также первого тренера Дианы на матчи «Акрона», – приводит слова представителя пресс-службы «Акрона» Metaratings.

Сегодня, 4 августа, 17-летняя Мирра Андреева и 20-летняя Диана Шнайдер завоевали серебряные медали на первой Олимпиаде в карьере. Они принесли сборной России первую награду на Олимпийских играх в Париже. Шнайдер является уроженкой Жигулёвска, где «Акрон» проводил свои домашние матчи до выхода в РПЛ, её первый тренер Сергей Коновалов живёт в Тольятти. В финале женского парного разряда россиянки уступили итальянскому дуэту Ясмин Паолини/Сара Эррани. — 6:2, 1:6, 7:10.

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