«Динамо» Мх — «Пари НН»: командам не удалось открыть счёт в первом тайме

В эти минуты проходит матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются махачкалинское «Динамо» и «Пари Нижний Новгород». Игра проходит на стадионе «Анжи-Арена» (Каспийск). В качестве главного арбитра встречи выступает Ян Бобровский из Санкт-Петербурга. Первый тайм завершился со счётом 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Махачкалинское «Динамо» занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав два очка. «Пари Нижний Новгород» не удалось заработать ни одного очка, команда располагается на 15-й строчке. На первом месте находится «Зенит» (9).

В минувшем туре Российской Премьер-Лиги «Динамо» сыграло вничью с «Краснодаром» (0:0). «Пари Нижний Новгород» проиграл ЦСКА со счётом 0:3.