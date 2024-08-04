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«Брест» продолжает следить за нападающим «Зенита» Вильсоном Изидором — Footmercato

«Брест» продолжает следить за нападающим «Зенита» Вильсоном Изидором — Footmercato
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Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Вильсон Изидор может перейти во французский «Брест». Об этом сообщает Footmercato.

По информации источника, французский клуб давно следит за футболистом и рассматривает Изидора в качестве усиления перед новым сезоном, в котором «Брест» впервые примет участие в розыгрыше Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что «Зенит» готов продать Изидора «Бресту» за € 4 млн.

В завершившемся сезоне-2023/2024 Изидор принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и одной результативной передачей. В общей сложности нападающий провёл на поле 920 минут. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4,5 млн.

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