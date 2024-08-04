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«Динамо» Мх — «Пари НН»: защитник бело-голубых Алибеков был удалён с поля

В эти минуты проходит матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются махачкалинское «Динамо» и «Пари Нижний Новгород». Игра проходит на стадионе «Анжи-Арена» (Каспийск). В качестве главного арбитра встречи выступает Ян Бобровский из Санкт-Петерсбурга. На момент выхода новости команды не смогли отметиться забитыми мячами, счёт — 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 60-й минуте защитник махачкалинского «Динамо» Муталип Алибеков получил вторую жёлтую карточку и был удалён.

Махачкалинское «Динамо» занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав два очка. «Пари НН» не удалось заработать ни одного очка, команда располагается на 15-й строчке.

В минувшем туре Российской Премьер-Лиги «Динамо» сыграло вничью с «Краснодаром» (0:0). «Пари НН» проиграл ЦСКА со счётом 0:3.