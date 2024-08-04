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«Локомотив» в гостях разгромил «Ахмат» со счётом 5:0 в матче 3-го тура РПЛ

Завершился матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались грозненский «Ахмат» и московский «Локомотив». Игра проходила на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра встречи выступал Артём Чистяков. Матч завершился победой «Локомотива» со счётом 5:0.

На восьмой минуте открыл счёт в матче нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Воробьёв, реализовав пенальти, назначенный за фол против защитника красно-зелёных Ильи Самошникова. На 17-й минуте забил защитник «Локомотива» Жерзино Ньямси, замкнув головой подачу со штрафного, которую выполнил полузащитник Алексей Батраков. На 36-й минуте Ньямси оформил дубль с передачи Батракова.

На 79-й минуте забил вышедший на замену нападающий «Локомотива» Вадим Раков. На 90+2-й минуте отличился Алексей Батраков.

После этой победы «Локомотив» набрал шесть очков и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» с двумя очками занимает 14-е место.

В первом круге минувшего сезона Российской Премьер-Лиги железнодорожники обыграли «Ахмат» со счётом 2:1. Во втором круге «Локомотив» обыграл грозненский клуб со счётом 2:0.