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Ахмат — Локомотив, результат матча 4 августа 2024, счёт 0:5, РПЛ-2024/2025

«Локомотив» в гостях разгромил «Ахмат» со счётом 5:0 в матче 3-го тура РПЛ
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Завершился матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались грозненский «Ахмат» и московский «Локомотив». Игра проходила на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра встречи выступал Артём Чистяков. Матч завершился победой «Локомотива» со счётом 5:0.

МИР Российская Премьер-лига . 3-й тур
04 августа 2024, воскресенье. 20:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
0 : 5
Локомотив М
Москва
0:1 Воробьёв – 7'     0:2 Ньямси – 17'     0:3 Ньямси – 36'     0:4 Раков – 79'     0:5 Батраков – 90+2'    

На восьмой минуте открыл счёт в матче нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Воробьёв, реализовав пенальти, назначенный за фол против защитника красно-зелёных Ильи Самошникова. На 17-й минуте забил защитник «Локомотива» Жерзино Ньямси, замкнув головой подачу со штрафного, которую выполнил полузащитник Алексей Батраков. На 36-й минуте Ньямси оформил дубль с передачи Батракова.

На 79-й минуте забил вышедший на замену нападающий «Локомотива» Вадим Раков. На 90+2-й минуте отличился Алексей Батраков.

После этой победы «Локомотив» набрал шесть очков и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» с двумя очками занимает 14-е место.

В первом круге минувшего сезона Российской Премьер-Лиги железнодорожники обыграли «Ахмат» со счётом 2:1. Во втором круге «Локомотив» обыграл грозненский клуб со счётом 2:0.

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