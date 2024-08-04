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«Динамо» Мх — «Пари НН»: Калинский реализовал пенальти и открыл счёт в матче

«Динамо» Мх — «Пари НН»: Калинский реализовал пенальти и открыл счёт в матче
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В эти минуты проходит матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются махачкалинское «Динамо» и «Пари Нижний Новгород». Игра проходит на стадионе «Анжи-Арена» (Каспийск). В качестве главного арбитра встречи выступает Ян Бобровский из Санкт-Петерсбурга. На момент выхода новости счёт в пользу «Пари НН» — 1:0. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

МИР Российская Премьер-лига . 3-й тур
04 августа 2024, воскресенье. 20:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
0 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Калинский – 81'    
Удаления: Алибеков – 60' / нет

На 60-й минуте защитник махачкалинского «Динамо» Муталип Алибеков получил вторую жёлтую карточку и был удалён. На 81-й минуте полузащитник «Пари НН» Николай Калинский реализовал удар с 11-метровой отметки.

Махачкалинское «Динамо» занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав два очка. «Пари НН» не удалось заработать ни одного очка, команда располагается на 15-й строчке.

В минувшем туре Российской Премьер-Лиги «Динамо» сыграло вничью с «Краснодаром» (0:0). «Пари НН» проиграл ЦСКА со счётом 0:3.

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