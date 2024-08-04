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«КАМАЗ» обыграл «Родину» в матче Первой лиги

«КАМАЗ» обыграл «Родину» в матче Первой лиги
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Завершился матч 4-го тура нового сезона Мелбет Первой лиги, в котором встречались московская «Родина» и «КАМАЗ» (Набережные Челны). «КАМАЗ» одержал победу в матче со счётом 1:0.

Россия — Мелбет Первая лига . 4-й тур
04 августа 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Родина
Москва
Окончен
0 : 1
КАМАЗ
Набережные Челны
0:1 Караев – 89'    

На 38-й минуте футболисты «КАМАЗа» получили право пробить пенальти, но полузащитник Роман Акбашев не сумел реализовать 11-метровый удар. На 90-й минуте победу «КАМАЗу» принёс забитый мяч нападающего Давида Караева.

После этой победы «КАМАЗ» набрал три очка и занимает предпоследнее, 17-е место в турнирной таблице Первой лиги. «Родина» после четырёх сыгранных матчей набрала семь очков и расположилась на шестом месте. Турнирную таблицу возглавляет тульский «Арсенал», который набрал девять очков и имеет одну игру в запасе.

Турнирная таблица Первой лиги
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