«КАМАЗ» обыграл «Родину» в матче Первой лиги

Завершился матч 4-го тура нового сезона Мелбет Первой лиги, в котором встречались московская «Родина» и «КАМАЗ» (Набережные Челны). «КАМАЗ» одержал победу в матче со счётом 1:0.

На 38-й минуте футболисты «КАМАЗа» получили право пробить пенальти, но полузащитник Роман Акбашев не сумел реализовать 11-метровый удар. На 90-й минуте победу «КАМАЗу» принёс забитый мяч нападающего Давида Караева.

После этой победы «КАМАЗ» набрал три очка и занимает предпоследнее, 17-е место в турнирной таблице Первой лиги. «Родина» после четырёх сыгранных матчей набрала семь очков и расположилась на шестом месте. Турнирную таблицу возглавляет тульский «Арсенал», который набрал девять очков и имеет одну игру в запасе.