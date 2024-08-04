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Батраков стал вторым самым молодым автором трёх голевых передач в одном матче РПЛ

Батраков стал вторым самым молодым автором трёх голевых передач в одном матче РПЛ
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19-летний полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков сделал три результативные передачи в матче с «Ахматом» в 3-м туре Российской Премьер-Лиги и стал вторым самым молодым автором ассистентского хет-трика в истории турнира. Об этом сообщил телеграм-канал Opta Sport.

МИР Российская Премьер-лига . 3-й тур
04 августа 2024, воскресенье. 20:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
0 : 5
Локомотив М
Москва
0:1 Воробьёв – 7'     0:2 Ньямси – 17'     0:3 Ньямси – 36'     0:4 Раков – 79'     0:5 Батраков – 90+2'    

Только бывший полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян делал это в более раннем возрасте.

На восьмой минуте открыл счёт в матче нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Воробьёв, реализовав пенальти, назначенный за фол против защитника красно-зелёных Ильи Самошникова. На 17-й минуте забил защитник «Локомотива» Жерзино Ньямси, замкнув головой подачу со штрафного, которую выполнил полузащитник Алексей Батраков. На 36-й минуте Ньямси оформил дубль с передачи Батракова. На 79-й минуте забил вышедший на замену нападающий «Локомотива» Вадим Раков. На 90+2-й минуте матча забил полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков.

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