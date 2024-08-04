Батраков стал вторым самым молодым автором трёх голевых передач в одном матче РПЛ

19-летний полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков сделал три результативные передачи в матче с «Ахматом» в 3-м туре Российской Премьер-Лиги и стал вторым самым молодым автором ассистентского хет-трика в истории турнира. Об этом сообщил телеграм-канал Opta Sport.

Только бывший полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян делал это в более раннем возрасте.

На восьмой минуте открыл счёт в матче нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Воробьёв, реализовав пенальти, назначенный за фол против защитника красно-зелёных Ильи Самошникова. На 17-й минуте забил защитник «Локомотива» Жерзино Ньямси, замкнув головой подачу со штрафного, которую выполнил полузащитник Алексей Батраков. На 36-й минуте Ньямси оформил дубль с передачи Батракова. На 79-й минуте забил вышедший на замену нападающий «Локомотива» Вадим Раков. На 90+2-й минуте матча забил полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков.