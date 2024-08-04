Нападающий «Локомотива» Вадим Раков забил дебютный гол в РПЛ

Нападающий «Локомотива» Вадим Раков забил четвёртый мяч своей команды в матче 3-го тура РПЛ с «Ахматом» (5:0). Таким образом, Раков забил свой дебютный гол в Российской Премьер-Лиге.

Вадим Раков забил за «Локомотив» во втором матче подряд. Ранее нападающий отличился в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России с «Ростовом» (1:0). Раков является воспитанником московского «Локомотива».

После этой победы «Локомотив» набрал шесть очков и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» с двумя очками занимает 14-е место.

В первом круге минувшего сезона Российской Премьер-Лиги железнодорожники обыграли «Ахмат» со счётом 2:1. Во втором круге «Локомотив» обыграл грозненский клуб со счётом 2:0.