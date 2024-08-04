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«Пари НН» с минимальным счётом обыграл «Динамо» Мх в 3-м туре РПЛ

«Пари НН» с минимальным счётом обыграл «Динамо» Мх в 3-м туре РПЛ
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Завершился матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались махачкалинское «Динамо» и «Пари Нижний Новгород». Игра проходила на стадионе «Анжи-Арена» (Каспийск). В качестве главного арбитра встречи выступал Ян Бобровский из Санкт-Петербурга. Игра закончилась со счётом 1:0 в пользу «Пари НН».

МИР Российская Премьер-лига . 3-й тур
04 августа 2024, воскресенье. 20:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
0 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Калинский – 81'    
Удаления: Алибеков – 60' / нет

На 60-й минуте защитник махачкалинского «Динамо» Муталип Алибеков получил вторую жёлтую карточку и был удалён. На 81-й минуте полузащитник «Пари НН» Николай Калинский реализовал удар с одиннадцатиметровой отметки.

После этого матча махачкалинское «Динамо» остаётся на 13-е месте в турнирной таблице, набрав два очка. «Пари НН» удалось заработать первые три очка, команда поднимается на 11-ю строчку.

В минувшем туре Российской Премьер-Лиги «Динамо» сыграло вничью с «Краснодаром» (0:0). «Пари НН» проиграл ЦСКА со счётом 0:3.

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