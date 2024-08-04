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19-летний игрок «Локо» Батраков забил гол и отдал три голевые передачи в матче с «Ахматом»

19-летний игрок «Локо» Батраков забил гол и отдал три голевые передачи в матче с «Ахматом»
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19-летний полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков забил гол и отдал три голевые передачи в матче с 3-го тура РПЛ с «Ахматом» (5:0).

МИР Российская Премьер-лига . 3-й тур
04 августа 2024, воскресенье. 20:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
0 : 5
Локомотив М
Москва
0:1 Воробьёв – 7'     0:2 Ньямси – 17'     0:3 Ньямси – 36'     0:4 Раков – 79'     0:5 Батраков – 90+2'    

После этой победы «Локомотив» набрал шесть очков и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» с двумя очками занимает 14-е место.

В первом круге минувшего сезона Российской Премьер-Лиги железнодорожники обыграли «Ахмат» со счётом 2:1. Во втором круге «Локомотив» обыграл грозненский клуб со счётом 2:0.

Батраков в текущем сезоне сыграл четыре матча за клуб во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 700 тыс.

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