19-летний игрок «Локо» Батраков забил гол и отдал три голевые передачи в матче с «Ахматом»

19-летний полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков забил гол и отдал три голевые передачи в матче с 3-го тура РПЛ с «Ахматом» (5:0).

После этой победы «Локомотив» набрал шесть очков и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» с двумя очками занимает 14-е место.

В первом круге минувшего сезона Российской Премьер-Лиги железнодорожники обыграли «Ахмат» со счётом 2:1. Во втором круге «Локомотив» обыграл грозненский клуб со счётом 2:0.

Батраков в текущем сезоне сыграл четыре матча за клуб во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 700 тыс.