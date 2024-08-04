Матч махачкалинского «Динамо» и «Пари НН» в Дагестане закончился массовой потасовкой

Сегодня, 4 августа, состоялся матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались махачкалинское «Динамо» и «Пари Нижний Новгород». Игра проходила на стадионе «Анжи-Арена» (Каспийск). В качестве главного арбитра встречи выступал Ян Бобровский из Санкт-Петербурга. Игра закончилась со счётом 1:0 в пользу «Пари НН». После финального свистка команды устроили массовую потасовку.

Фото: Кадр из трансляции матча на телеканале «Матч Премьер»

После этого матча махачкалинское «Динамо» осталось на 13-м месте в турнирной таблице, набрав два очка. «Пари НН» удалось заработать первые три очка, команда поднялась на 11-ю строчку.

В минувшем туре Российской Премьер-Лиги махачкалинское «Динамо» сыграло вничью с «Краснодаром» (0:0), а «Пари НН» проиграл ЦСКА со счётом 0:3.