Сегодня, 4 августа, в 4-м туре Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025 состоялись три матча. Представляем вашему вниманию результаты встреч, которые прошли в указанный день.

Результаты матчей Первой лиги 4 августа:

«Шинник» — «Сочи» — 0:2;

«Нефтехимик» — «Ротор» — 1:0;

«Родина» — «КАМАЗ» — 0:1.

Турнирную таблицу Первой лиги сезона-2024/2025 возглавляет тульский «Арсенал». Команда набрала девять очков за три матча. На второй строчке располагается нижнекамский «Нефтехимик», заработав девять очков за четыре игры. Третье место занимает песчанокопская «Чайка» (8). В зоне вылета находятся «СКА-Хабаровск» (3), «Уфа» (3) и ярославский «Шинник» (0).

В прошлом сезоне победителем Первой лиги стали подмосковные «Химки».