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Результаты матчей Российской Премьер-Лиги 4 августа

Результаты матчей Российской Премьер-Лиги 4 августа
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Сегодня, 4 августа, в рамках 3-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 состоялись четыре матча. Представляем вашему вниманию результаты встреч, которые прошли в указанный день.

  • ЦСКА — «Оренбург» — 5:1.
  • «Факел» — «Краснодар» — 0:0.
  • «Ахмат» — «Локомотив» — 0:5.
  • «Динамо» Мх — «Пари Нижний Новгород» — 0:1.

На данный момент турнирную таблицу чемпионата России возглавляет санкт-петербургский «Зенит», набравший девять очков. На второй строчке располагается московское «Динамо», также заработавшее девять очков. Замыкает тройку лидеров ЦСКА (7).

По итогам минувшего сезона РПЛ «Зенит» занял первое место, набрав 57 очков. На второй строчке расположился «Краснодар», заработавший 56 очков. Замкнуло тройку лидеров московское «Динамо», набравшее также 56 очков.

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