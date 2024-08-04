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Капитан «Оренбурга» Малых назвал игрока, уход которого летом плохо сказался на команде

Капитан «Оренбурга» Малых назвал игрока, уход которого летом плохо сказался на команде
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Защитник и капитан «Оренбурга» Андрей Малых после матча 3-го тура с ЦСКА (1:5) считает, кто команде не хватает нападающего Дмитрия Воробьёва, который ушёл в «Локомотив» этим летом.

МИР Российская Премьер-лига . 3-й тур
04 августа 2024, воскресенье. 15:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
5 : 1
Оренбург
Оренбург
1:0 Мусаев – 23'     2:0 Дивеев – 30'     2:1 Рыбчинский – 31'     3:1 Обляков – 39'     4:1 Дивеев – 59'     5:1 Келлвен – 71'    

«Конечно. Нам тяжело без него, всё-таки это был наш основной нападающий. Мы пытаемся восполнить эту потерю. Есть Мансилья, есть Сахархизан, которому надо немного адаптироваться. Когда он наберёт кондиции, то будет приносить пользу», — приводит слова Малых «Евро-Футбол.Ру».

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги Воробьёв провёл за «Оренбург» 24 матча, в которых забил восемь мячей и оформил одну голевую передачу. Также на счету нападающего семь игр в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился.

В новом сезоне Воробьёв провёл за «Локомотив» четыре матча, в которых забил три мяча.

«Оренбург» набрал четыре очка и занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. На первом месте располагается «Зенит», который набрал девять очков после трёх матчей.

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