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«Бобровский принёс три очка «Пари НН». Аршавин — о судействе в матче с «Динамо» Мх

«Бобровский принёс три очка «Пари НН». Аршавин — о судействе в матче с «Динамо» Мх
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Бывший российский футболист Андрей Аршавин высказался о качестве судейства арбитра Яна Бобровского в матче «Динамо» Махачкала — «Пари НН» в 3-м туре Российской Премьер-Лиги.

МИР Российская Премьер-лига . 3-й тур
04 августа 2024, воскресенье. 20:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
0 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Калинский – 82'    
Удаления: Алибеков – 60' / нет

«Считаю, что судья Ян Бобровский просто принёс три очка «Пари НН». Непонятно, где был фол — ногой он ударил или подножка?» — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

На 81-й минуте полузащитник «Пари НН» Николай Калинский реализовал удар с 11-метровой отметки.

После этого матча махачкалинское «Динамо» осталось на 13-м месте в турнирной таблице, набрав два очка. «Пари НН» удалось заработать первые три очка, команда поднялась на 11-ю строчку.

В минувшем туре Российской Премьер-Лиги махачкалинское «Динамо» сыграло вничью с «Краснодаром» (0:0), а «Пари НН» проиграл ЦСКА со счётом 0:3.

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