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Тренер «Пари НН» Илич — о матче с «Динамо» Мх: важно, что мы добились победы

Тренер «Пари НН» Илич — о матче с «Динамо» Мх: важно, что мы добились победы
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Главный тренер «Пари НН» Саша Илич высказался о матче с махачкалинским «Динамо» (1:0) в 3-м туре Российской Премьер-Лиги.

МИР Российская Премьер-лига . 3-й тур
04 августа 2024, воскресенье. 20:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
0 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Калинский – 82'    
Удаления: Алибеков – 60' / нет

«Это была не лучшая игра в исполнении двух команд, но важно, что мы добились победы. Этим я удовлетворён, но недоволен нашей игрой — нам нужно улучшать наши действия», — приводит слова Илича «Матч ТВ».

На 81-й минуте полузащитник «Пари НН» Николай Калинский реализовал удар с 11-метровой отметки.

После этого матча махачкалинское «Динамо» осталось на 13-м месте в турнирной таблице, набрав два очка. «Пари НН» удалось заработать первые три очка, команда поднялась на 11-ю строчку.

В минувшем туре Российской Премьер-Лиги махачкалинское «Динамо» сыграло вничью с «Краснодаром» (0:0), а «Пари НН» проиграл ЦСКА со счётом 0:3.

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