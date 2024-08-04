Тренер «Пари НН» Илич — о матче с «Динамо» Мх: важно, что мы добились победы

Главный тренер «Пари НН» Саша Илич высказался о матче с махачкалинским «Динамо» (1:0) в 3-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Это была не лучшая игра в исполнении двух команд, но важно, что мы добились победы. Этим я удовлетворён, но недоволен нашей игрой — нам нужно улучшать наши действия», — приводит слова Илича «Матч ТВ».

На 81-й минуте полузащитник «Пари НН» Николай Калинский реализовал удар с 11-метровой отметки.

После этого матча махачкалинское «Динамо» осталось на 13-м месте в турнирной таблице, набрав два очка. «Пари НН» удалось заработать первые три очка, команда поднялась на 11-ю строчку.

В минувшем туре Российской Премьер-Лиги махачкалинское «Динамо» сыграло вничью с «Краснодаром» (0:0), а «Пари НН» проиграл ЦСКА со счётом 0:3.