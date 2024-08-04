Гаджиев — о судействе с «Пари НН»: вредительство в российском футболе

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев оценил судейство в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари НН» (0:1). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Яном Бобровским (Санкт-Петербург).

«Есть понимание, что случилось в матче, — вредительство в российском футболе. Они будут мешать, пока будут судить. Есть понимание, почему так судят нас. Это родилось не сегодня. Это нескончаемый и непобедимый процесс. По этому поводу неплохо сказал Иванов, президент «Урала».

У нас футболисты пришли из Второй лиги. Они прошли через тяжёлые нагрузки. Игроки «Пари НН» большую часть времени провели на траве и корчились. Ну вы мужчины, встаньте и играйте. Я запрещаю своим игрокам подолгу лежать на поле. Прежде это не приветствовалось, когда мы в Европе котировались. Если не тяжёлая травма, ты должен встать и играть», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.