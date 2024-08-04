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В «Динамо» Махачкала заявили, что будут обращаться в ЭСК по итогам матча с «Пари НН»

В «Динамо» Махачкала заявили, что будут обращаться в ЭСК по итогам матча с «Пари НН»
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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев заявил, что клуб обратится в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) по итогам матча 3-го тура РПЛ с «Пари Нижний Новгород» (0:1). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Яном Бобровским (Санкт-Петербург).

МИР Российская Премьер-лига . 3-й тур
04 августа 2024, воскресенье. 20:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
0 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Калинский – 82'    
Удаления: Алибеков – 60' / нет

«Конечно, мы будем обращаться в ЭСК. Таким судьям категорически нигде нельзя судить: ни в РПЛ, ни в Первой лиге», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После этого матча махачкалинское «Динамо» осталось на 13-м месте в турнирной таблице, набрав два очка. «Пари НН» удалось заработать первые три очка, команда поднялась на 11-ю строчку.

В минувшем туре Российской Премьер-Лиги махачкалинское «Динамо» сыграло вничью с «Краснодаром» (0:0), а «Пари НН» проиграл ЦСКА со счётом 0:3.

Турнирная таблица РПЛ
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