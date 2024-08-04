В «Динамо» Махачкала заявили, что будут обращаться в ЭСК по итогам матча с «Пари НН»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев заявил, что клуб обратится в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) по итогам матча 3-го тура РПЛ с «Пари Нижний Новгород» (0:1). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Яном Бобровским (Санкт-Петербург).

«Конечно, мы будем обращаться в ЭСК. Таким судьям категорически нигде нельзя судить: ни в РПЛ, ни в Первой лиге», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После этого матча махачкалинское «Динамо» осталось на 13-м месте в турнирной таблице, набрав два очка. «Пари НН» удалось заработать первые три очка, команда поднялась на 11-ю строчку.

В минувшем туре Российской Премьер-Лиги махачкалинское «Динамо» сыграло вничью с «Краснодаром» (0:0), а «Пари НН» проиграл ЦСКА со счётом 0:3.