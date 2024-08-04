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Президент «Динамо» Мх: отдельные ошибки простительны, но предвзятое судейство недопустимо

Президент «Динамо» Мх: отдельные ошибки простительны, но предвзятое судейство недопустимо
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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о качестве судейства в матче с «Пари НН» в 3-м туре Российской Премьер-Лиги (0:1). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Яном Бобровским (Санкт-Петербург).

МИР Российская Премьер-лига . 3-й тур
04 августа 2024, воскресенье. 20:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
0 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Калинский – 82'    
Удаления: Алибеков – 60' / нет

«Есть люди, которые соответствуют требованиям РПЛ не только с точки зрения квалификации, но и с нравственной стороны. Ошибаются все. Отдельные ошибки простительны, но когда получается серия ошибок и откровенно предвзятое судейство, это недопустимо», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

На 60-й минуте защитник махачкалинского «Динамо» Муталип Алибеков получил вторую жёлтую карточку и был удалён. На 81-й минуте полузащитник «Пари НН» Николай Калинский реализовал удар с 11-метровой отметки.

После этого матча махачкалинское «Динамо» осталось на 13-м месте в турнирной таблице, набрав два очка. «Пари НН» удалось заработать первые три очка, команда поднялась на 11-ю строчку.

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