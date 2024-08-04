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Газизов: с «Пари НН» случилось убийство команды, судья должен прекратить деятельность

Газизов: с «Пари НН» случилось убийство команды, судья должен прекратить деятельность
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Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов раскритиковал судейство после матча 3‑го тура РПЛ с «Пари НН». Встреча, которая прошла в воскресенье в Каспийске, завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей. Зе Турбо в концовке второго тайма заработал пенальти, который на 81‑й минуте реализовал Николай Калинский. Встречу обслуживал Ян Бобровский.

МИР Российская Премьер-лига . 3-й тур
04 августа 2024, воскресенье. 20:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
0 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Калинский – 82'    
Удаления: Алибеков – 60' / нет

«Уверен, что случилось убийство команды. Неприятная история. Судья должен прекратить деятельность на поле. Пусть разбираются компетентные органы. Моё мнение, что это беспредел. Нет понимания по многим вопросам, которые связаны с судейством. Пусть выскажутся люди, которые курируют судейство у нас», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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