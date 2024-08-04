Газизов: с «Пари НН» случилось убийство команды, судья должен прекратить деятельность

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов раскритиковал судейство после матча 3‑го тура РПЛ с «Пари НН». Встреча, которая прошла в воскресенье в Каспийске, завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей. Зе Турбо в концовке второго тайма заработал пенальти, который на 81‑й минуте реализовал Николай Калинский. Встречу обслуживал Ян Бобровский.

«Уверен, что случилось убийство команды. Неприятная история. Судья должен прекратить деятельность на поле. Пусть разбираются компетентные органы. Моё мнение, что это беспредел. Нет понимания по многим вопросам, которые связаны с судейством. Пусть выскажутся люди, которые курируют судейство у нас», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.