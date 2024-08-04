Газизов: «Динамо» Мх подаст в ЭСК, но что дальше? Никакую пользу это нам не принесёт

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов прокомментировал судейство в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари НН» (0:1). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Яном Бобровским (Санкт-Петербург).

«Подадим мы в ЭСК, но что дальше? Какую пользу это даст команде? Никакую пользу это нам не принесёт. Непрофессиональное судейство было. Судье надо менять профессию», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев заявил, что клуб обратится в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) по итогам матча.

После этого матча махачкалинское «Динамо» осталось на 13-м месте в турнирной таблице, набрав два очка. «Пари НН» удалось заработать первые три очка, команда поднялась на 11-ю строчку.