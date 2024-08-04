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Газизов: «Динамо» Мх подаст в ЭСК, но что дальше? Никакую пользу это нам не принесёт

Газизов: «Динамо» Мх подаст в ЭСК, но что дальше? Никакую пользу это нам не принесёт
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Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов прокомментировал судейство в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари НН» (0:1). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Яном Бобровским (Санкт-Петербург).

МИР Российская Премьер-лига . 3-й тур
04 августа 2024, воскресенье. 20:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
0 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Калинский – 82'    
Удаления: Алибеков – 60' / нет

«Подадим мы в ЭСК, но что дальше? Какую пользу это даст команде? Никакую пользу это нам не принесёт. Непрофессиональное судейство было. Судье надо менять профессию», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев заявил, что клуб обратится в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) по итогам матча.

После этого матча махачкалинское «Динамо» осталось на 13-м месте в турнирной таблице, набрав два очка. «Пари НН» удалось заработать первые три очка, команда поднялась на 11-ю строчку.

Турнирная таблица РПЛ
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