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Тренер «Ахмата» Адиев высказался о поражении от «Локомотива» со счётом 0:5

Тренер «Ахмата» Адиев высказался о поражении от «Локомотива» со счётом 0:5
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Главный тренер ФК «Ахмат» Магомед Адиев прокомментировал результат матча 3-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (0:5).

МИР Российская Премьер-лига . 3-й тур
04 августа 2024, воскресенье. 20:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
0 : 5
Локомотив М
Москва
0:1 Воробьёв – 8'     0:2 Ньямси – 17'     0:3 Ньямси – 36'     0:4 Раков – 79'     0:5 Батраков – 90+1'    

— Вообще не получился первый тайм: проигрывали единоборства, а подборы и отскоки попадали к сопернику. Придумали сами себе пенальти, два стандарта — и игра практически была сделана. Второй тайм начали чуть лучше играть, появлялись моменты — наш мяч в ворота не лезет, но после любого отскока соперник быстрее, и у него всё залетает. «Локомотив» выиграл заслуженно, мы — заслуженно проиграли. Такое ощущение, что были немного вымотаны.

– Не было ли сегодня недооценки соперника или переооценки своих сил?
— Всякое возможно. Но не думаю, что была недооценка. Что касается переоценки, уверенность у ребят росла после неплохих отрезков. Может быть, я недоглядел этот момент. Надо понять, в чём была причина, разобраться в этом, принять правильные решения и идти дальше, – приводит слова Адиева пресс-служба клуба в социальных сетях.

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