Тренер «Ахмата» Адиев высказался о поражении от «Локомотива» со счётом 0:5

Главный тренер ФК «Ахмат» Магомед Адиев прокомментировал результат матча 3-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (0:5).

— Вообще не получился первый тайм: проигрывали единоборства, а подборы и отскоки попадали к сопернику. Придумали сами себе пенальти, два стандарта — и игра практически была сделана. Второй тайм начали чуть лучше играть, появлялись моменты — наш мяч в ворота не лезет, но после любого отскока соперник быстрее, и у него всё залетает. «Локомотив» выиграл заслуженно, мы — заслуженно проиграли. Такое ощущение, что были немного вымотаны.

– Не было ли сегодня недооценки соперника или переооценки своих сил?

— Всякое возможно. Но не думаю, что была недооценка. Что касается переоценки, уверенность у ребят росла после неплохих отрезков. Может быть, я недоглядел этот момент. Надо понять, в чём была причина, разобраться в этом, принять правильные решения и идти дальше, – приводит слова Адиева пресс-служба клуба в социальных сетях.