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Игрок Fight Nights Niko JR пострадал при стрельбе на юге Москвы

Игрок Fight Nights Niko JR пострадал при стрельбе на юге Москвы
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Игрок клуба Медиалиги Fight Nights Николай Бозаджи (Niko JR) пострадал при стрельбе на юге Москвы, сообщает Mash.

По информации источника, вооружённый мужчина, возмущённый ездой самокатчиков, достал оружие, предположительно, травматическое, и открыл по ним огонь. Сообщается, что одним из пострадавших является Николай Бозаджи, сейчас он даёт показания в отделе полиции.

Напомним, в прошедшем сезоне Медиалиги Fight Nights стали обладателями бронзовых медалей турнира. Действующим победителем первенства является «Титан». До этого чемпионом МФЛ становилась «Родина Медиа», а первые два сезона выиграли 2DROTS. Пятый сезон Медиалиги стартовал 19 апреля 2024 года. В нём принимали участие 20 команд (в прошлых сезонах играли максимум 16 клубов).

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