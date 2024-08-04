Игрок Fight Nights Niko JR пострадал при стрельбе на юге Москвы

Игрок клуба Медиалиги Fight Nights Николай Бозаджи (Niko JR) пострадал при стрельбе на юге Москвы, сообщает Mash.

По информации источника, вооружённый мужчина, возмущённый ездой самокатчиков, достал оружие, предположительно, травматическое, и открыл по ним огонь. Сообщается, что одним из пострадавших является Николай Бозаджи, сейчас он даёт показания в отделе полиции.

Напомним, в прошедшем сезоне Медиалиги Fight Nights стали обладателями бронзовых медалей турнира. Действующим победителем первенства является «Титан». До этого чемпионом МФЛ становилась «Родина Медиа», а первые два сезона выиграли 2DROTS. Пятый сезон Медиалиги стартовал 19 апреля 2024 года. В нём принимали участие 20 команд (в прошлых сезонах играли максимум 16 клубов).