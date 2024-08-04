Игрок «Локомотива» Батраков: Галактионов сказал выходить на второй тайм, будто счёт 0:0

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков прокомментировал результат матча 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом», который завершился со счётом 5:0.

«Хочу поздравить всех с победой, выдался хороший матч. Забили три мяча в первом тайме и спокойно довели игру до победы.

Тренер (в перерыве. — Прим. «Чемпионата») сказал: выходить на второй тайм, будто счёт 0:0. Выходить с такой же активностью и дисциплиной, дожимать соперника. Мы работаем над игрой в обороне, сегодня все молодцы, сыграли «на ноль», это было очень важно», — сказал Батраков в эфире «Матч ТВ».

Батраков в текущем сезоне сыграл четыре матча за клуб во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 700 тыс.