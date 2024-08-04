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Игрок «Локомотива» Батраков: Галактионов сказал выходить на второй тайм, будто счёт 0:0

Игрок «Локомотива» Батраков: Галактионов сказал выходить на второй тайм, будто счёт 0:0
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Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков прокомментировал результат матча 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом», который завершился со счётом 5:0.

МИР Российская Премьер-лига . 3-й тур
04 августа 2024, воскресенье. 20:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
0 : 5
Локомотив М
Москва
0:1 Воробьёв – 8'     0:2 Ньямси – 17'     0:3 Ньямси – 36'     0:4 Раков – 79'     0:5 Батраков – 90+1'    

«Хочу поздравить всех с победой, выдался хороший матч. Забили три мяча в первом тайме и спокойно довели игру до победы.

Тренер (в перерыве. — Прим. «Чемпионата») сказал: выходить на второй тайм, будто счёт 0:0. Выходить с такой же активностью и дисциплиной, дожимать соперника. Мы работаем над игрой в обороне, сегодня все молодцы, сыграли «на ноль», это было очень важно», — сказал Батраков в эфире «Матч ТВ».

Батраков в текущем сезоне сыграл четыре матча за клуб во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 700 тыс.

Турнирная таблица РПЛ
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