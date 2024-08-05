Дмитрий Воробьёв высказался об адаптации в «Локомотиве»

Нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Воробьёв после победы в матче 3-го тура РПЛ с «Ахматом» со счётом 5:0 высказался об адаптации в стане красно-зелёных. Перед началом нового сезона Воробьёв перешёл в «Локомотив» из «Оренбурга».

— Сегодня большой праздник для железнодорожников. Хотели порадовать болельщиков и руководство. Думаю, у нас это получилось.

— Ты хорошо начал в «Локомотиве». Это твоя команда?

— Благодаря партнёрам и тренерскому штабу, они меня хорошо приняли. Слава богу, что приношу пользу команде, — сказал Воробьёв в эфире «Матч ТВ».

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги Воробьёв провёл за «Оренбург» 24 матча, в которых забил восемь мячей и оформил одну голевую передачу. Также на счету нападающего семь игр в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился.

В новом сезоне Воробьёв провёл за «Локомотив» четыре матча, в которых забил три мяча.