Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дмитрий Воробьёв высказался об адаптации в «Локомотиве»

Дмитрий Воробьёв высказался об адаптации в «Локомотиве»
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Воробьёв после победы в матче 3-го тура РПЛ с «Ахматом» со счётом 5:0 высказался об адаптации в стане красно-зелёных. Перед началом нового сезона Воробьёв перешёл в «Локомотив» из «Оренбурга».

МИР Российская Премьер-лига . 3-й тур
04 августа 2024, воскресенье. 20:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
0 : 5
Локомотив М
Москва
0:1 Воробьёв – 8'     0:2 Ньямси – 17'     0:3 Ньямси – 36'     0:4 Раков – 79'     0:5 Батраков – 90+1'    

— Сегодня большой праздник для железнодорожников. Хотели порадовать болельщиков и руководство. Думаю, у нас это получилось.

— Ты хорошо начал в «Локомотиве». Это твоя команда?
— Благодаря партнёрам и тренерскому штабу, они меня хорошо приняли. Слава богу, что приношу пользу команде, — сказал Воробьёв в эфире «Матч ТВ».

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги Воробьёв провёл за «Оренбург» 24 матча, в которых забил восемь мячей и оформил одну голевую передачу. Также на счету нападающего семь игр в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился.

В новом сезоне Воробьёв провёл за «Локомотив» четыре матча, в которых забил три мяча.

Материалы по теме
Тренер «Локомотива» Галактионов прокомментировал разгромную победу в матче с «Ахматом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android