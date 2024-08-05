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Тренер «Локомотива» Галактионов прокомментировал разгромную победу в матче с «Ахматом»

Тренер «Локомотива» Галактионов прокомментировал разгромную победу в матче с «Ахматом»
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов остался доволен тем, какую игру его команда показала в победном матче 3-го тура РПЛ с грозненским «Ахматом». Игра прошла в Грозном и завершилась со счётом 5:0 в пользу железнодорожников.

МИР Российская Премьер-лига . 3-й тур
04 августа 2024, воскресенье. 20:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
0 : 5
Локомотив М
Москва
0:1 Воробьёв – 8'     0:2 Ньямси – 17'     0:3 Ньямси – 36'     0:4 Раков – 79'     0:5 Батраков – 90+1'    

«Мы поздравляем, в первую очередь, нашу команду, наш клуб с этой победой — достаточно хорошей, уверенной, качественной. И, самое главное, команда продемонстрировала те качества, о которых мы постоянно говорим. Очень важно, что сыграли «на ноль», дисциплинированно, ответственно. Все ребята — и те, которые вышли на поле, и те, кто не вышли сегодня, — это одна большая команда, один кулак. Это коллектив, который действительно бьётся, переживает и радуется вместе со всеми.

Ну и самое главное, конечно, что сегодня очень большой праздник. Российские железные дороги отмечают День железнодорожника. Сегодня футбольный клуб «Локомотив», и все структуры, подразделения и вся аудитория, которая болеет за «Локомотив», — эта победа для них. Для тех, кто очень много трудится во благо железных дорог. С ребятами мы об этом тоже сегодня говорили. Очень было важно порадовать наших болельщиков», — приводит слова Галактионова пресс-служба команды на официальном сайте.

После этой победы «Локомотив» набрал шесть очков и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» с двумя очками занимает 14-е место.

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