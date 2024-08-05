Круговой назвал отличия Москвы от Санкт-Петербурга

Защитник ЦСКА Данил Круговой рассказал, чем отличается Москва от Санкт-Петербурга.

– Ты родился в Ленинградской области, почти всю карьеру провёл в Санкт-Петербурге, теперь переехал в Москву. Какие отличия этих городов сразу бросились в глаза?

– Москва – это мегаполис, очень большой город. Здесь постоянные пробки, и в любую точку ты точно будешь добираться минимум час. В Питере в этом плане всё ближе, за час по платной дороге ты можешь объехать весь город.

Самое главное отличие для меня – ранние подъемы на тренировку, приходится вставать раньше, чем обычно, чтобы приехать вовремя и максимально миновать пробки. Кстати, я живу недалеко от Игоря Акинфеева, и он уже сказал мне, что я выбрал не тот район. Но у меня большая семья, поэтому нам комфортнее за городом, чем где-либо в городе, – приводит слова Кругового пресс-служба команды на официальном сайте.

Ранее Круговой выступал в составе петербургского «Зенита». Этим летом защитник присоединился к московскому ЦСКА.