Юран: в ближайшие годы никто не сможет составить настоящую конкуренцию «Зениту»

Бывший главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран считает, что в ближайшие годы никто не сможет составить конкуренцию петербургскому «Зениту» в российском футболе.

«В ближайшие три‑четыре года никто не сможет составить настоящую спортивную конкуренцию «Зениту» — ни «Спартак», ни ЦСКА, ни «Динамо». Всё зависит от желания «Зенита»: если петербургский клуб захочет, то он способен победить в РПЛ и Кубке России», — сказал Юран в эфире «Матч ТВ».

На данный момент турнирную таблицу чемпионата России возглавляет санкт-петербургский «Зенит», набравший девять очков. На второй строчке располагается московское «Динамо», также заработавшее девять очков. Замыкает тройку лидеров ЦСКА (семь очков).

По итогам минувшего сезона РПЛ «Зенит» занял первое место, набрав 57 очков. На второй строчке расположился «Краснодар», заработавший 56 очков. Замкнуло тройку лидеров московское «Динамо», набравшее также 56 очков.