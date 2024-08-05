Игрок «Динамо» Мх Крачковский высказался о матче с «Пари НН» в 3-м туре РПЛ

Полузащитник махачкалинского «Динамо» Антон Крачковский высказался об игре с «Пари НН» в 3-м туре Российской Премьер-Лиги (0:1).

«Обидное поражение. Думаю, мы не наиграли на такой результат. Конечно, расстроились, будем делать выводы. Да, были моменты в первом тайме, чтобы забить. Мы их не реализовали, но сегодня не всё от нас зависело», — приводит слова Крачковского «Матч ТВ».

После этого матча махачкалинское «Динамо» осталось на 13-м месте в турнирной таблице, набрав два очка. «Пари НН» удалось заработать первые три очка, команда поднялась на 11-ю строчку.

В минувшем туре Российской Премьер-Лиги махачкалинское «Динамо» сыграло вничью с «Краснодаром» (0:0), а «Пари НН» проиграл ЦСКА со счётом 0:3.