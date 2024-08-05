Завершивший карьеру Тони Кроос признан футболистом года в Германии

Бывший полузащитник сборной Германии и мадридского «Реала» Тони Кроос признан футболистом года в своей стране. В голосовании он обошёл полузащитника «Байера» Флориана Вирца.

«Этот результат — прекрасное подтверждение и огромная заслуга того, чего я добился за прошедший год. И даже если это будет последний раз, когда меня выбрали, это награда, основанная не на благодарности. игроку, завершившему карьеру.

Это не приз жалости, он не имеет ничего общего с возрастом или окончанием карьеры, а просто с выступлениями на поле — по крайней мере, я на это надеюсь [смеётся]», — приводит сова Крооса Sky Sport Germany.

Напомним, последний матч в профессиональной карьере Крооса состоялся на чемпионате Европы — 2024. В четвертьфинале турнира сборная Германии встречалась с испанской национальной командой. Бундестим уступила со счётом 1:2.

Полузащитник провёл 754 игры в клубной карьере (73 гола и 166 ассистов), завоевав 33 трофея. Также Кроос принял участие в 113 встречах в составе сборной Германии (17 голов и 21 ассист). Немецкий хавбек стал чемпионом мира в 2014 году.