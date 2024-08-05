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Защитник «Ростова» Вахания — об игре с «Зенитом»: 0:5 для нашего клуба — перебор

Защитник «Ростова» Вахания — об игре с «Зенитом»: 0:5 для нашего клуба — перебор
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Защитник «Ростова» Илья Вахания высказался о матче с «Зенитом» (0:5) в 3-м туре Российской Премьер-Лиги.

МИР Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Педро – 19'     2:0 Глушенков – 25'     3:0 Кассьерра – 33'     4:0 Глушенков – 35'     5:0 Глушенков – 68'    

— Во время игры на поле было душновато, это правда. Но причина нашего поражения не в этом — обе команды находились в одинаковых условиях.

— Валерию Карпину игра «Ростова» в матче с «Зенитом» понравилась. А что он сказал в раздевалке игрокам после матча?
— Пусть это останется в раздевалке.

— Ругался, наверное.
— А смысл ругаться? Ребята и сами всё понимают.

— Вы по поводу чего больше всего переживали после игры? Может, за свою игру?
— Обидно и за свою игру, и за результат в целом. 0:5 для «Ростова» — перебор, с кем бы мы ни играли.

— После таких поражений долго пребываете в состоянии «грогги»?
— Сегодня погрустим, а завтра уже будем думать о следующей игре, — приводит слова Вахании «РБ Спорт».

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