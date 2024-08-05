Защитник «Ростова» Вахания — об игре с «Зенитом»: 0:5 для нашего клуба — перебор

Защитник «Ростова» Илья Вахания высказался о матче с «Зенитом» (0:5) в 3-м туре Российской Премьер-Лиги.

— Во время игры на поле было душновато, это правда. Но причина нашего поражения не в этом — обе команды находились в одинаковых условиях.

— Валерию Карпину игра «Ростова» в матче с «Зенитом» понравилась. А что он сказал в раздевалке игрокам после матча?

— Пусть это останется в раздевалке.

— Ругался, наверное.

— А смысл ругаться? Ребята и сами всё понимают.

— Вы по поводу чего больше всего переживали после игры? Может, за свою игру?

— Обидно и за свою игру, и за результат в целом. 0:5 для «Ростова» — перебор, с кем бы мы ни играли.

— После таких поражений долго пребываете в состоянии «грогги»?

— Сегодня погрустим, а завтра уже будем думать о следующей игре, — приводит слова Вахании «РБ Спорт».