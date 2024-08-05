Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хаби Алонсо признан тренером года в Германии

Хаби Алонсо признан тренером года в Германии
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо признан тренером года в Германии.

«Эта роль тренера настолько нова для меня, что я чувствую себя подавленным такими наградами, как «Тренер года». Я очень уважаю других коллег, которые годами выполняли свою работу. Но, конечно, не только моя работа принесла мне этот титул, но и результаты команды и всего коллектива в целом. Так что награда принадлежит всей команде. Как тренер, я просто их представитель», — приводит слова Алонсо Sky Sport Germany.

В минувшем сезоне «Байер» выиграл немецкую Бундеслигу, опередив ближайшего преследователя в лице «Штутгарта» на 17 очков. Леверкузенцы добились исторического достижения, впервые закончив сезон в чемпионате Германии без поражений. На счету «Байера» в прошедшем сезоне Бундеслиги 28 побед и шесть ничьих. «Байер» также стал обладателем Кубка Германии. Кроме того, подопечные Хаби Алонсо дошли до финала Лиги Европы, где уступили «Аталанте» со счётом 0:3.

Материалы по теме
Завершивший карьеру Тони Кроос признан футболистом года в Германии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android