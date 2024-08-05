Аршавин предположил, когда «Зенит» потеряет первые очки в сезоне

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин ответил на вопрос, в каком туре петербургский клуб впервые не сможет одержать победу.

В эфире телеканала «Матч ТВ» Аршавин заявил, что, по его мнению, свои первые очки «Зенит» потеряет не раньше 8-го тура РПЛ в гостевом матче с московским ЦСКА. Во всех играх до этого экс-игрок лондонского «Арсенала» ожидает увидеть победу сине-бело-голубых.

После 30 туров минувшего чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Бело-голубые уступили южанам лишь по результатам личных встреч. Кроме того, сине-бело-голубые стали победителями Кубка и Суперкубка страны.

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